2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika

2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Son Güncelleme: 21.08.2023 18:58

Giresun'un Görele ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tır sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

"Canı öyle istedi" kırmızı ışıkta geçti, 2 cana sebep oldu

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tır sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Görele ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan N.U. yönetimindeki 51 ACN 662 plakalı tır, ilçenin hastane altı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak ilçe merkezinden sahil istikametine yeşil ışıkta geçmek isteyen sürücü Kemal Kılıç yönetimindeki 28 RD 428 plakalı araca sol yandan çarptı. Kazada araç sürücüsü Kemal Kılıç ve aynı araçta bulunan damadı İstanbul- Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan kazaya neden olan tırın şoför kısmındaki kapıda yazan "Canım öyle istedi" yazısı ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Giresun, Görele, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika
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