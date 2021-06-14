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2 kişinin öldüğü kaçak kazıda 4 tutuklama - Son Dakika

2 kişinin öldüğü kaçak kazıda 4 tutuklama

14.06.2021 20:58
2 kişinin öldüğü kaçak kazıda 4 tutuklama, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaparken 2 kişinin metan gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaparken 2 kişinin metan gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kırsal Serçin Mahallesi Bafa Gölü yakını Kale Kırklığı mevkisindeki sit alanında meydana geldi. Define için kaçak kazı yapan Kerem Ünlü (32), Mehmet Çoban (45), Necdet Bekler (77), Bedrettin Hakan (47), Mehmet Tüylü (51), Ali Uludağ (24), Erdinç Yaver (40), sabah erken saatlerinde daha önceden kazdıkları kuyuya geldi. Ali Uludağ ve Erdinç Yaver kazı yapmak için kuyuya indi. Kuyuya inen iki kişiden haber alamayan arkadaşları onları kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı ancak başaramayınca jandarmadan yardım istedi.

METAN GAZINDAN ZEHİRLENDİLEROlay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 2 kişiden Ali Uludağ'ın yapılan çalışma sonucunda cesedine ulaşıldı. Erdinç Yaver'in (40) cesedi ise yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kuyudan çıkartıldı. Kuyuda ölen 2 kişinin metan gazından zehirlendiği öğrenildi.4'Ü TUTUKLANDIOlayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kerem Ünlü, Mehmet Çoban, Bedrettin Hakan ve Mehmet Tüylü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Necdet Bekler'in ise sağlık sorunları nedeniyle işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan metan gazından hayatını kaybeden Ali Uludağ Söke'nin Karacahayıt Mahallesi'nde Edinç Yaver'in ise İzmir'de toprağa verildi.


2 kişinin öldüğü kaçak kazıda 4 tutuklama
2 kişinin öldüğü kaçak kazıda 4 tutuklama
2 kişinin öldüğü kaçak kazıda 4 tutuklama
2 kişinin öldüğü kaçak kazıda 4 tutuklama

metan gazı, Kaçak Kazı, Uludağ, Define, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 kişinin öldüğü kaçak kazıda 4 tutuklama - Son Dakika


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