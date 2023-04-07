2 kişinin öldüğü kavga, 'şakalaşma' nedeniyle çıkmış - Son Dakika
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2 kişinin öldüğü kavga, 'şakalaşma' nedeniyle çıkmış

07.04.2023 12:05
2 kişinin öldüğü kavga, 'şakalaşma' nedeniyle çıkmış

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın şakalaşma ile başlayıp, büyüdüğü ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın şakalaşma ile başlayıp, büyüdüğü ortaya çıktı.

Olay, 4 Nisan'da Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. İki arkadaş arasında çıkan tartışma, kuzenlerin de araya girmesi ile bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Eyüp Ahmet Akgök (19) ile Veysel Emra (22) hayatını kaybetti, kuzenleri Baran Emra (18) ile Adem Polat (23) yaralandı. Akgök'ün Adem Polat ve Veysel Emra'yı, Veysel Emra'nın da Akgök'ü bıçakladığı belirtildi. Yaralılar, hastaneye götürüldü. Tedavileri sonrası taburcu olup, gözaltına alınan Baran Emra ile Adem Polat, tutuklandı.Kavgaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Eyüp Ahmet Akgök ile Baran Emra'nın arkadaş oldukları, aynı pasajda farklı iş yerlerinde çalıştıkları, aralarında şakalaşma ile başlayan tartışma yaşandığı, bir gün sonra Baran Emra'nın kuzenleri Veysel ile Adem'i pasaja çağırdığı ve bıçaklı kavga çıktığı belirlendi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 2 kişinin öldüğü kavga, 'şakalaşma' nedeniyle çıkmış - Son Dakika


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