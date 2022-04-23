2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA ARAÇ KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

İZMİT ile Kandıra ilçeleri arasındaki yolda meydana gelen, 2 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği anlar yer aldı.

Kaza, dün akşam üzeri İzmit ile Kandıra arasındaki yolun Çakırcaali mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Recep Çalık yönetimindeki 41 ADM 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 BBL 752 plakalı kamyonete çarptıktan sonra Sabri Çakıroğlu idaresindeki 41 AHA 802 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüler Recep Çalık ve Sabri Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Çakıroğlu'nun eşi İlknur Çakıroğlu ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Recep Çalık'ın, Kandıra'ya bağlı Sarnıçlar Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenildi.

Kaza öncesinde Recep Çalık idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği anlar ise Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait araçta bulunan kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Çalık'ın kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi ve kamyonete yandan çarptığı anlar yer alıyor. Kaza sonrasındaki görüntülerde ise, bir özel halk otobüsünün kaza yerinde durduğu ve içerisindekilerin kazaya karışanlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.