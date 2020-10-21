2 kişinin öldüğü kazada, cezası 12 yıla düşürülen alkollü sürücü, tahliye edildi - Son Dakika

2 kişinin öldüğü kazada, cezası 12 yıla düşürülen alkollü sürücü, tahliye edildi

21.10.2020 14:56
2 kişinin öldüğü kazada, cezası 12 yıla düşürülen alkollü sürücü, tahliye edildi, System.String[]

BURSA'da, 2 kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen 18 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan alkollü sürücü Serhat Kuş (24) 12 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'da, 2 kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen 18 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan alkollü sürücü Serhat Kuş (24) 12 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kuş, cezaevinde tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.

Kaza, 2 Kasım 2015 tarihinde Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Serhat Kuş, 77 AJ 352 plakalı otomobiliyle Bursa yönüne giderken, aşı hız yapıp, makas attı. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yöne giden Volkan Hasanusta (33) yönetimindeki 16 JJM 46 plakalı hafif ticari araca çarptı. İki araç da zeytinliğe uçtu. Kazada, Serhat Kuş'un yanında oturan arkadaşı Aykut Tekin (20) olay yerinde, diğer aracın sürücüsü Volkan Hasanusta ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Serhat Kuş ile beraberindeki Meryem Kanber ve Nazlı Can Doğan yaralandı. Yapılan kontrolde kanında 0.53 promil alkol tespit edilen Serhat Kuş, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Serhat Kuş, çıkartıldığı adliyede tutuklandı.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle 2 kişinin ölüme sebebiyet vermek' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serhat Kuş, 11 Nisan 2016'da görülen karar duruşmasında 'olası kasıtla adam öldürmek' suçundan 44 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne' neden olma suçundan cezalandırılması gerektiğini bildirerek, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamanın, 13 Aralık 2018 tarihinde görülen duruşmasında Serhat Kuş'a 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.  Mahkeme, sanığın bilinçli taksirle suçu işlediğine kanaat getirerek cezayı yarı oranında arttırıp, 18 yıla çıkardı.AYKUT'UN BABASI SALONDAN ÇIKATILDIKarar bir kez daha temyiz edildi. Dosyayı yeniden görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ikinci defa bozdu. İkinci bozma ilamının ardından görülen davanın duruşmasına Serhat Kuş, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatı Hasan Helvacı ile ölen Volkan Hasanusta'nın ablası Sibel Hasanusta ve ölen Aykut Tekin'in annesi Ayten Tekin ise duruşma salonunda hazır bulundu. Kazada ölen Aykut Tekin'in babası İlyas Tekin, tutuklu sanığa hakaret edince duruşma salonundan çıkarıldı.'OĞLUM ÖLMESEYDİ ASKERE GİDECEKTİ'Kazada oğlunu kaybeden anne Ayten Tekin, "Benim oğlum kazada ölmeseydi, iki gün sonrasında askere gidecekti. Askere gidecekti olan oğlumun tabutuna bayrağını serdim. Sanığın olası kasıtla ceza almasını istiyorum. Bu kadar az ceza verilmesi ona lüks olur. Yanında bulunanların, 'direksiyona geçme' diye uyarmalarına rağmen otomobili kullanmış" dedi.  TAHLİYE EDİLDİ

Cumhuriyet savcısının Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep ettiği duruşma sonunda mahkeme heyeti sanığa Yargıtay'ın talebi doğrultusunda 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Sanık Serhat Kuş, cezaevinde yattığı 5 yıl göz önüne alınarak, tahliye edildi.


2 kişinin öldüğü kazada, cezası 12 yıla düşürülen alkollü sürücü, tahliye edildi
2 kişinin öldüğü kazada, cezası 12 yıla düşürülen alkollü sürücü, tahliye edildi
2 kişinin öldüğü kazada, cezası 12 yıla düşürülen alkollü sürücü, tahliye edildi
2 kişinin öldüğü kazada, cezası 12 yıla düşürülen alkollü sürücü, tahliye edildi
2 kişinin öldüğü kazada, cezası 12 yıla düşürülen alkollü sürücü, tahliye edildi
2 kişinin öldüğü kazada, cezası 12 yıla düşürülen alkollü sürücü, tahliye edildi

Yargıtay, Bursa, Kaza, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 kişinin öldüğü kazada, cezası 12 yıla düşürülen alkollü sürücü, tahliye edildi - Son Dakika

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