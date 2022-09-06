Otobüs tamircisi yıkan tesadüf! Anne ve babasının gittiği kazada yaşamını yitirdiğini öğrendi - Son Dakika
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Otobüs tamircisi yıkan tesadüf! Anne ve babasının gittiği kazada yaşamını yitirdiğini öğrendi

06.09.2022 20:38

Şanlıurfa - Mardin karayolunda otomobilin belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin otobüsü tamir edip olay yerinden kaldırmak için giden belediyede görevli otobüs tamircisinin anne ve babası olduğu ortaya çıktı.

Şanlıurfa - Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışında yaşanan kazada, Ahmet Ertem'in kullandığı 63 DC 567 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi yolunda çalışan ve yolcu almak için durakta duran Mahmut E.'nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Şükran Ertem, çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede de müdahale edilen yaralılar kurtarılamadı.

ANNE VE BABASININ KAZADA ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Kaza nedeniyle otobüsü tamir edip olay yerinden çekmek için belediyeden ekip gönderildi. Olay yerine giden ekipte yer alan tamircilerden Mehmet Ertem, kaza yapanların anne ve babası olduğunu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrendi. Cenazeler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Susuz kalan vatandaşlar pankart açtı: Cünüp olduğumuz zaman günahımız, Allah katında siz yetkililerin olsun Susuz kalan vatandaşlar pankart açtı: Cünüp olduğumuz zaman günahımız, Allah katında siz yetkililerin olsun Bu nasıl olay! Anne ve babasının öldüğü kazaya göreve gelen personel acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu Bu nasıl olay! Anne ve babasının öldüğü kazaya göreve gelen personel acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: İHA

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs tamircisi yıkan tesadüf! Anne ve babasının gittiği kazada yaşamını yitirdiğini öğrendi - Son Dakika

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