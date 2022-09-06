Otobüs tamircisi yıkan tesadüf! Anne ve babasının gittiği kazada yaşamını yitirdiğini öğrendi

Şanlıurfa - Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışında yaşanan kazada, Ahmet Ertem'in kullandığı 63 DC 567 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi yolunda çalışan ve yolcu almak için durakta duran Mahmut E.'nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Şükran Ertem, çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede de müdahale edilen yaralılar kurtarılamadı.

ANNE VE BABASININ KAZADA ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Kaza nedeniyle otobüsü tamir edip olay yerinden çekmek için belediyeden ekip gönderildi. Olay yerine giden ekipte yer alan tamircilerden Mehmet Ertem, kaza yapanların anne ve babası olduğunu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrendi. Cenazeler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.