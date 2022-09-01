2 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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2 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

01.09.2022 01:42

2 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Görüntülerde tırın çarptığı ticari taksinin parçalandığı görüldü Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdüAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da dün yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının...

2 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde tırın çarptığı ticari taksinin parçalandığı görüldü

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da dün yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Kaza, dün sabah saatlerinde kent merkezi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep A., idaresindeki 03 T 0190 plakalı ticari taksi, kavşakta Ali İ., yönetimindeki 47 PT 219 plakalı tıra arakadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari taksi hurdaya dönerken ön camı başta olmak üzere bir çok parçası tırın arka dorsesine adeta saplandı. Kazada Recep A.'nın olay yerinde, yanında yolcu olarak bulunan Berkay Ö., ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan tır sürücüsünün tedavisi ise devam ediyor. Yaşanan kazanın ortaya çıkan güvenlik kameraları görüntüleri ise olayın şiddetin gözler önüne serdi. Görüntülerde, kavşaktan çıkış yapan ticari taksiye yolun sağ tarafından gelen tırın büyük bir hızla çarptığı ve çarpmanın etkisi ile taksinin savrulurken parçalanmaya başladığı görülüyor.

Öte yandan, olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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