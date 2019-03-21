Son Dakika Haberleri: 2 Kişinin Öldüğü Kazayla İlgili Davada, Sürücü İçin 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

2 Kişinin Öldüğü Kazayla İlgili Davada, Sürücü İçin 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, yürüyerek, yolun karşısına geçmek isteyen Dilara Önal (16) ile Ufuk Toğul'a (47) otomobiliyle çarpıp, ölümlerine neden olmakla suçlanan Yusuf Emre Gökmen'in (19) tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

2 Kişinin Öldüğü Kazayla İlgili Davada, Sürücü İçin 15 Yıla Kadar Hapis İstemi, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, yürüyerek, yolun karşısına geçmek isteyen Dilara Önal (16) ile Ufuk Toğul'a (47) otomobiliyle çarpıp, ölümlerine neden olmakla suçlanan Yusuf Emre Gökmen'in (19) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Savcı, kaza sırasındaki hızının yolun durumuna göre fazla olduğunu belirttiği Gökmen'in, 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kaza, 17 Temmuz 2018'de, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Balçova'dan Konak yönüne giden Yusuf Emre Gökmen yönetimindeki 35 ADL 109 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen eğlence mekanı işletmecisi Ufuk Toğul ile lise 2'nci sınıf öğrencisi Dilara Önal'a çarptı. Kazada, Toğul ve Önal ile otomobilde bulunan İrem Y. (19) yaralandı. Hastaneye kaldırılarak, tedaviye alınan yaralılardan Ufuk Toğul ve Dilara Önal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Gökmen, serbest bırakılırken, hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın son duruşmasına, tutuksuz sanık Yusuf Emre Gökmen ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanık Gökmen'in, kaza sırasındaki hızının yolun durumuna göre fazla olması nedeniyle 2 kişinin ölümüne neden olmaktan 2 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı, esasa yönelik savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık ve avukatına, savunma yapmak üzere ek süre verip, duruşmayı erteledi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:01 Kaynak: DHA

Konak, İzmir, Yusuf Emre, Güncel
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