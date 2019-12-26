2 kişinin öldüğü maden faciasına 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin öldüğü maden faciasına 4 tutuklama - Son Dakika

2 kişinin öldüğü maden faciasına 4 tutuklama

6 saat önce

Zonguldak'ta kaçak olarak işletilen maden ocağında 2 işçinin metan gazı patlaması sebebiyle ölmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

2 kişinin öldüğü maden faciasına 4 tutuklama, System.String[]

Zonguldak'ta kaçak olarak işletilen maden ocağında 2 işçinin metan gazı patlaması sebebiyle ölmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre dün Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen 3 şüpheli ile yerin sahibi olduğu öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız (kaçak) olarak işletilen madenin sahibi olduğu belirlenen Ş. T., F. T. ve E. T. gözaltına alındı. 3 zanlı ile birlikte madenin açıldığı bölgedeki ormanlık alanın yer sahibi olduğu belirtilen İ.K. de gözaltın alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna getirildi. 4 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.


Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti
Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:30 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması - Son Dakika Haber
23:26 Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti - Son Dakika Haber
23:22 Masaj salonunda fuhuş yaptıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
23:21 Çanakkale'de kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika Haber
23:16 Bakan Soylu'dan "Kanal İstanbul" açıklaması - Son Dakika Haber
22:03 Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi - Son Dakika Haber
21:57 Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:33:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 kişinin öldüğü maden faciasına 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]