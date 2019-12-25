2 kişinin öldüğü maden ocağı mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin öldüğü maden ocağı mühürlendi - Son Dakika

2 kişinin öldüğü maden ocağı mühürlendi

6 saat önce

Zonguldak'ta iki işçinin yaşamını yitirdiği, bir işçinin ise yaralı kurtulduğu metan gazı patlaması sonrası kaçak olarak açılan maden ocağı yeniden ekiplerce mühürlendi.

2 kişinin öldüğü maden ocağı mühürlendi, System.String[]

Zonguldak'ta iki işçinin yaşamını yitirdiği, bir işçinin ise yaralı kurtulduğu metan gazı patlaması sonrası kaçak olarak açılan maden ocağı yeniden ekiplerce mühürlendi. Öte yandan yaralı kurtulan 51 yaşındaki Bahri Yeniay isimli işçi tedavisi için İstanbul'a sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletilen ruhsatsız maden ocağında 11.00 sıralarında metan gazı patlaması yaşandı. Valilikçe yapılan açıklamada bir süre önce dinamitle göçertilerek kapatılan ocağın, yeniden kömür çıkartmak istenildiği sırada biriken gazın patlaması sonucu yaşandığı belirtildi. Mahsur kalan işçiler Uğur Korkmaz ve Erdem Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı kurtulan 51 yaşındaki Bahri Yeniay'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olması sebebiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.


Öte yandan maden ocağının girişi yeniden mühürlendi. Ocağa giriş yasaklandı. Olayla ilgili gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenilirken başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan hastane morguna kaldırılan iki işçinin otopsi işlemleri sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, İstanbul, Yeniay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:29 Kaynak: İHA
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