2 kişinin öldüğü otomobilden bira kutuları çıktı - Son Dakika

2 kişinin öldüğü otomobilden bira kutuları çıktı

*- ANTALYA'da otomobille kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucunda otomobilde bulunan Osman Utku ile sürücü Şavki Kurt (49) hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilde, bira kutuları bulundu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Esentepe Mahallesi Ayanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Şavki Kurt ve Osman Utku, Kurt'un kullandığı 07 ZH 500 plakalı otomobille seyir halindeyken karşı şeride geçti. Bu sırada 07 AFS 60 plakalı kamyonla seyir halinde olan M.H. kendisine doğru gelen otomobili fark ederek manevra yaptı. Manevraya rağmen kamyon, otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil yaklaşık 50 metre savruldu. Parçaları yola savrulan otomobil yol kenarındaki uçurum kenarında durabildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Utku ve Kurt'u çıkartmak için büyük çaba sarf etti. Sıkıştıkları yerden araç parçalanarak çıkarılan ikilinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı duyup gelen Utku ve Kurt'un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hurdaya dönen otomobilin ise parçaları yolda kaldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobil içerisinde ve dışında toplam 5 adet bira kutusu buldu.

Bu sırada hurdaya dönen otomobilin içerisinde, kazada ölenlerden birinin cep telefonu çalmaya başladı. Telefonu bulan polis aramaya cevap veremedi.

Yapılan incelemenin ardından kamyon ve otomobil çekici yardımıyla çekilirken, kamyonun sürücüsü M.H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.