2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ARAZİ KAVGASINDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ARAZİ KAVGASINDA 4 TUTUKLAMA

27.02.2022 15:57

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Aşağı Konak Mahallesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Aşağı Konak Mahallesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Olay, Çınar'a bağlı kırsal Aşağı Konak Mahallesi'nde 24 Şubat'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Akraba olan Akdağ ailesi üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşüp, uzun namlulu silahların kullanıldığı olay üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, köyde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralananlara müdahale etti. Sağlık durumları ağır olanlar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çınar ilçesi ile Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. 10 yaralıdan 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si ağır 8 yaralının tedavisi sürerken, jandarma ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ARAZİ KAVGASINDA 4 TUTUKLAMA
2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ARAZİ KAVGASINDA 4 TUTUKLAMA
2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ARAZİ KAVGASINDA 4 TUTUKLAMA

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Diyarbakır, Jandarma, Akdağ, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ARAZİ KAVGASINDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ARAZİ KAVGASINDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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