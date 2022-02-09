Üye Girişi
2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı - Son Dakika

2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı

09.02.2022 12:26
2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde daha öncesinde aralarında husumet bulunan tarafların barışmak için bir araya geldiği buluşmada çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 6 kişinin ise yaralanması ile neticelenen olayın 3 şüphelisi Sakarya TEM Otoyolunda polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu...

Sinop'un Boyabat ilçesinde daha öncesinde aralarında husumet bulunan tarafların barışmak için bir araya geldiği buluşmada çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 6 kişinin ise yaralanması ile neticelenen olayın 3 şüphelisi Sakarya TEM Otoyolunda polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile gözaltına alındı.

Olay, 5 Şubat Cumartesi gece saat 23.00 sıralarında Sinop'un Boyabat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekiplerince durumundan şüphelenilen 57 AAY 878 plakalı bir otomobil durduruldu. Trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmayan araçta bulunan E.Ö. (36), T.G. (25) ve M.P. (29) isimli 3 şahıs otoyolun ortasında nefes kesen operasyonda gözaltına alındı. Yaralama ve tehdit başta olmak üzere en az 5 adet suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen 3 şahsın Sinop'ta ki olayın şüphelileri olduğu tespit edildi. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Sinop'a sevk edildi.

Operasyon anı kamerada

Öte yandan, çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle izlediği başarılı operasyon anı ise, saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ekiplerin durdurdukları otomobil içerisinde bulunan şahısları gözaltına alarak polis aracına götürmeleri yer aldı. - SAKARYA

2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı
2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı
2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı
2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı
2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Sakarya, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:45:10. #1.13#
SON DAKİKA: 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement