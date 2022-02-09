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2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı - Son Dakika

2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı

09.02.2022 23:34
2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde daha öncesinde aralarında husumet bulunan tarafların barışmak için bir araya geldiği buluşmada çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 6 kişinin ise yaralanması ile neticelenen olayın 3 şüphelisi Sakarya TEM Otoyolunda polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu...

Sinop'un Boyabat ilçesinde daha öncesinde aralarında husumet bulunan tarafların barışmak için bir araya geldiği buluşmada çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 6 kişinin ise yaralanması ile neticelenen olayın 3 şüphelisi Sakarya TEM Otoyolunda polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile gözaltına alındı.

Olay, 5 Şubat Cumartesi gece saat 23.00 sıralarında Sinop'un Boyabat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekiplerince durumundan şüphelenilen 57 AAY 878 plakalı bir otomobil durduruldu. Trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmayan araçta bulunan E.Ö. (36), T.G. (25) ve M.P. (29) isimli 3 şahıs otoyolun ortasında nefes kesen operasyonda gözaltına alındı. Yaralama ve tehdit başta olmak üzere en az 5 adet suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen 3 şahsın Sinop'ta ki olayın şüphelileri olduğu tespit edildi. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Sinop'a sevk edildi.

Operasyon anı kamerada

Öte yandan, çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle izlediği başarılı operasyon anı ise, saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ekiplerin durdurdukları otomobil içerisinde bulunan şahısları gözaltına alarak polis aracına götürmeleri yer aldı. - SAKARYA

2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı
2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı
2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı
2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı
2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı

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TEM Otoyolu, Sakarya, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri Sakarya'da işte böyle yakalandı - Son Dakika


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