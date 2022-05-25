2 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı - Son Dakika
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2 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı

25.05.2022 00:58
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı

Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfeklerin kullanıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili 2 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfeklerin kullanıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili 2 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hayatını kaybeden Cuma Arar ile Mehmet Polat'ın cenazeleri defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 242 Nolu Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre,alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında tartışma çıkmış ve kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek iki grup birbirine pompalı tüfekle ateş etmişti. Kavga sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cuma Arar ile Mehmet Polat olay yerinde hayatını kaybetmiş, Hüseyin T. isimli şahıs ise ağır yaralanmıştı.

Katil zanlıları yakalandı

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın zanlısı olduğu tespit edilen T.İ. ve A.A. isimli iki şahsı operasyonla yakaladı. Yakalanan katil zanlıları, gözaltına alındıktan sonra emniyette tamamlanan sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri yapılan T.İ. ve A.A. isimli zanlılar, adli mercilere sevk edildi.

Cinayete kurban giden şahısların cenazeleri ailelerine teslim edildi

Öte yandan pompalı tüfekli kavgada hayatını kaybeden Cuma Arar ve Mehmet Polat'ın cenazeleri ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Mehmet Polat, Gaziantep, kavga, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı - Son Dakika


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