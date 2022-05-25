2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

25.05.2022 10:05
2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfeklerin kullanıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfeklerin kullanıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, 23 Mayıs Pazartesi günü Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 242 Nolu Sokak'ta meydana olayda alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında tartışma çıkmış ve kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek iki grup birbirine pompalı tüfekle ateş etmişti. Kavga sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cuma Arar ile Mehmet Polat olay yerinde hayatını kaybetmiş, Hüseyin T. isimli şahıs ise ağır yaralanmıştı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla T.İ. ve A.A. isimli iki şahsı yakalayarak gözaltına almış ve zanlılar emniyette tamamlanan sorgularının ardından adli mercilere sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.İ. tutuklanırken A.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı
2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı
2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı
2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Mayıs, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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