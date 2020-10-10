2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TEKNENİN KAPTANI: BİR ANDA OLDU, KENDİMİZİ SUDA BULDUK - Son Dakika

Burçak BOZKUŞ-Buğra BENLİOĞLU/ - Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi battı. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı. Batan teknenin kaptanı Ufuk Yar, "Sürekli yaptığımız bir şeydi ama hiçbirimiz anlayamadık. Kıtalı basarken teknemiz bir anda alabora oldu. Balıkların dengesiz alınmasından herhalde anlayamadık" dedi.

Samatya Sahili açıklarında balıkçı teknesi battı. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı. İçinde 13 kişinin olduğu teknenin kaptanı Ufuk Yar o anları anlattı. 45 yaşındaki tekne kaptanı Ufuk Yar, "Hiç anlamadığımız bir olay. Sürekli yaptığımız bir şeydi ama hiçbirimiz anlayamadık. Yani o kıtal dediğimiz olay içeriye alırken zaten bu iş başımıza geldi. Hepimiz aynı yerdeydik. Hepimiz teknenin altında kaldık. Biz kurtulabildik, 2 arkadaşımızı kurtaramadık. Kıtalı basarken teknemiz bir anda alabora oldu. Alabora olunca da hepimiz tekneyle birlikte alabora olduk." dedi.

"BALIKLARIN FAZLA GELMESİ OLAYI DOĞRU DİYEBİLİRİM"Katan Yar, "Balıkların fazla gelmesi olayı doğru diyebilirim. Aslında fazlasından da değil, dengesiz olmasından dolayı. Hiçbir şey yoktu diyorum ya biz anlamadık bile. Kim ister ki 2 insanın canına kıymak, malını parçalamak. Sayı olarak normaldik. Teknenin alacağı kadar işte. Hepimiz teknenin altında kaldık. Allah bir güç verdi biz kendimizi kurtardık. Yardımcı botumuz vardı ona çıktık. Yarım saat yardım bekledik" şeklinde konuştu.