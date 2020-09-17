Son dakika haberi: 2 kişinin öldürüldüğü olayda özel ekip kuruldu, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: 2 kişinin öldürüldüğü olayda özel ekip kuruldu, 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre 2 kişinin öldürüldüğü olayda özel ekip kuruldu, 3 kişi gözaltına alındı Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ve Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

2 kişinin öldürüldüğü olayda özel ekip kuruldu, 3 kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ve Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 20 Ağustos tarihinde iddiaya göre otomobili ile yol kenarında duran Yavuz Beşikçi'ye, yanında duran taksiden ateş edildi. Olayda, Yavuz Beşikci ve yanında bulunan Emine Aslan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetin planlı olarak işlendiğini tespit ederek soruşturmasını genişletti. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili özel bir ekip kuruldu.

Özel ekip kuruldu 3 kişi gözaltına alındı

İş insanı Yavuz Beşikci ve Emine Aslan'ın öldürülmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel bir ekip kuruldu. Jandarma ekipleri Sakarya'da 5 ayrı adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler A.K., S.T. ve Y.K. ifadeleri alınmak üzere Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Olayda kullanılan 3 adet tabanca ele geçirildi

İş insanı Yavuz Beşikci ve Emine Aslan'ın öldürülmesi ile ilgili düzenlenen operasyonda Sakarya'da 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve arazide yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet 9.mm tabanca, 5 adet şarjör, silahlara ait 36 adet fişek ve şahısların kullanmış olduğu sahte kimlik ele geçirildi.

Son dakika haberi: 2 kişinin öldürüldüğü olayda özel ekip kuruldu, 3 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Aslan, Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 2 kişinin öldürüldüğü olayda özel ekip kuruldu, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor
Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum         
18:57
Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz         
18:05
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu         
17:17
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti         
15:38
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı         
13:04
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 19:05:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: 2 kişinin öldürüldüğü olayda özel ekip kuruldu, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei