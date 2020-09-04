2 kişinin öldürülüp toprağa gömülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 kişinin öldürüldükten sonra toprağa gömülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nebioğlu beldesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde Salim ve Soner Çatma'nın öldürülmesine ilişkin jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma devam ediyor.

Cinayetleri işlediği öne sürülen firari Serkan A. ve babası İsmail A. ile kaçmalarına yardım eden Erkan Ö, teknik ve fiziki takip sonucu jandarma ekiplerince Alaplı ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne çalışmak için giden ve kendisinden haber alınamayan Salim Çatma'nın ailesi savcılığa kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ekipler, Çatma'nın, S.A'nın evinin inşaatında çalıştığını belirlemişti.

Bunun üzerine şüpheli S.A, İ.A. ve M.G'nin ev ve eklentilerinde arama yapılmış, cinayete ilişkin emarelere rastlanmıştı. Salim Çatma ve kuzeni Soner Çatma'nın ateşli silahla öldürüldüğü ve cesetlerin traktörle ormanlık alana götürülerek gömüldüğü tespit edilmişti.

Cesetlerin gömüldüğü bölgede 22 Temmuz'da iz takip ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada bulunan 2 cesedin Salim ve Soner Çatma'ya ait olduğu belirlenmişti.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.