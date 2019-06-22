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2 kişinin ölümüne neden olan maganda kalp krizi geçirdi

1 saat önce

2 kişinin ölümüne neden olan maganda kalp krizi geçirdi Maganda kurşunu 2 kişiyi hayattan kopardı Nişan töreni kanlı bittiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde nişan merasiminde havaya ateş açıldığı sırada maganda kurşununun isabet etmesi sonucu biri 17 yaşında 2 kişi hayatını kaybetti.

2 kişinin ölümüne neden olan maganda kalp krizi geçirdi
Maganda kurşunu 2 kişiyi hayattan kopardı
Nişan töreni kanlı bitti
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde nişan merasiminde havaya ateş açıldığı sırada maganda kurşununun isabet etmesi sonucu biri 17 yaşında 2 kişi hayatını kaybetti. Havaya ateş açan magandanın ise kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Afyonkarahisatr'ın Çay ilçesi Karacaören Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; nişan töreni için kız evine erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içerisindeki şoförlük yapan Cemil K., kutlama amaçlı havaya tabanca ile ateş açtı. Silahın tutukluk yapması sonucu Cemil K.'nın silahla uğraştığı esnada silahın ateş alması sonucu çıkan mermilerin isabet ettiği grup içindeki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan çeşitli yerlerinden yaralandı.
Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Cemil K. ise buradaki müdahaleden sonra Afyon Fuar Hastanesine sevk edildi.
2 kişinin ölümüne neden olan maganda kalp krizi geçirdi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Çay, Kalp Krizi, 3. Sayfa
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