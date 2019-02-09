Son Dakika Haberleri: 2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

37 dakika önce

ADANA'da lüks otomobiliyle bir yayaya çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken zincirleme kazaya karışarak 2 kişinin ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Muhammet A. (22) teslim oldu.

2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı, System.String[]
ADANA'da lüks otomobiliyle bir yayaya çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken zincirleme kazaya karışarak 2 kişinin ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Muhammet A. (22) teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Muhammet A., tutuklanarak cezaevine kondu. 

Geçtimiğiz 3 Şubat'ta gece saatlerinde  Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda Muhammet A.'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan  Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Adil Şahpaz'a (20) çarptı. Daha sonra 48 M 0606 ve 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan Muhammet A., aracı terk edip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin çarptığı Adil Şahpaz hayatını kaybetti. Ayrıca kaza sonucu hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 4 kişi de itfaiye erlerince çıkartıldı. Araçlardan çıkarılan Ahmet Akgül, eşi Hacer ve kızı Sena Nur Akgül, akrabası Medine Erol  ile Hürü Akyokuş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sena Nur Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Otomobilini bırakarak kaçan sürücü Muhammet A., olaydan 5 gün sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Korktuğu için kazanın ardından kaçtığını iddia eden Muhammet A.,  alkollü olmadığını kimseyle de yarış yapmadığını kazadan dolayı çok pişman olduğunu savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Muhammet A., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:50 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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