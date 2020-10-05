Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu - Son Dakika

Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu

Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu Yanan araçtan geriye demir yığını kaldı Tekirdağ'da seyir halindeyken bir anda alev topuna dönüşen LPG'li otomobilin yandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu

Yanan araçtan geriye demir yığını kaldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da seyir halindeyken bir anda alev topuna dönüşen LPG'li otomobilin yandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Yanan araçtan geriye demir yığını kaldı.

Olay, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri İnecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden eski Malkara Ziraat Odası Başkanı Şerif Özgür yönetimindeki 59 LF 009 plakalı LPG'li otomobil, bir anda alev aldı. Alev topuna dönen araçtan atlayarak hafif yaralı kurtulan sürücü Özgür ve yanına bulunan Şarköy'ün eski Güzelköy Mahallesi Muhtarı Arif Onat, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın alev topuna dönüştüğü anlar ise saniye saniye bölgede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay yerine ulaşan Tekirdağ itfaiyesi yangına müdahale etti. Gaz kaçağından çıktığı iddia edilen yangın sonucu LPG'li otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu
Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu
Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu
Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu
Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu
Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu
Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu
Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu
Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu
Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu
Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu
Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Vatandaş, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halinde alev topuna döndü, 2 kişi ölümden son anda kurtuldu - Son Dakika

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