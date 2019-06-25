2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
1 saat önce
2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada Sivas'ta iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdıSİVAS - Sivas'ta iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:13 Kaynak: İHA
2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga
kamerada Sivas
'ta iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı
SİVAS - Sivas'ta iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Olay, gece yarasından sonra Uluanak Mahallesi'nde bulunan tarihi Ulu Camisi'nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında sebebi bilenmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışmada kısa sürede tekmeler ve yumrukların havada uçuştu. Çıkan kavgada iki kişi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri kısa sürede şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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