2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kameralara yansıdı
1 saat önce
Sivas'ta iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
'ta iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga
, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Olay, gece yarasından sonra Uluanak Mahallesi'nde bulunan tarihi Ulu Camisi'nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında sebebi bilenmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışmada kısa sürede tekmeler ve yumrukların havada uçuştu. Çıkan kavgada iki kişi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri kısa sürede şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS
Sivas'ta 75 kuruşa satışa sunulan ekmek tartışma yarattı
Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Yaşlı adam, sabah namazına gelmeyen imamı bastonla dövdü
Çıplak görüntülerle şantaj ve cinsel istismara 30 yıl hapis istemi