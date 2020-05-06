2 kişinin yaralandığı kazada araçtan savrulan 'Leydi' için seferber oldular - Son Dakika

2 kişinin yaralandığı kazada araçtan savrulan 'Leydi' için seferber oldular

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araçtan savrulan 'Leydi' isimli köpek ise çevredekiler tarafından bulunup, yaralı sürücünün yakınlarına teslim edildi. Kaza, sabah saatlerinde, Ereğli- Devrek yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Feyza Nur Demir'in (23) kullandığı 67 TM 350 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, kazada yaralanan Feyza Nur Demir ile araçta bulunan Sena Danışmaz'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı. ?HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN KÖPEĞİNİ SORDU ?HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN KÖPEĞİNİ SORDU Genç sürücü, hastaneye götürülürken, araçta 'Leydi' isimli köpeğinin de bulunduğunu söyleyip, nasıl olduğunu sordu. Bunun üzerine çevredekiler, köpeği aramaya başladı. Otomobilden savrulan köpek, yol kenarında bulundu. Kaza nedeniyle ürktüğü anlaşılan köpek, sevilerek, sakinleştirildi. Yapılan kontrolde yaralanmadığı belirlenen köpek, yaralıların bulunduğu hastaneye götürülerek, sürücünün yakınlarına teslim edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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