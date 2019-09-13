Son Dakika Haberleri: 2 kişinin yaralandığı kazada kaçan sürücüye 2 bin 858 tl para cezası
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2 kişinin yaralandığı kazada kaçan sürücüye 2 bin 858 tl para cezası

50 dakika önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kamyonetin çarptığı minibüsteki Pakize ve Turan Özfındık çifti yaralandı.

2 kişinin yaralandığı kazada kaçan sürücüye 2 bin 858 tl para cezası, System.String[]

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kamyonetin çarptığı minibüsteki Pakize ve Turan Özfındık çifti yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü Necati M., jandarma ekiplerince yakalandı. Necati M.'ye, 'kazaya sebebiyet vermek' suçundan 2 bin 858 TL para cezası kesildi.

Kaza, öğlen saatlerinde, ilçe merkezi yakınlarındaki ana yolda meydana geldi. Tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Necati M. yönetimindeki 74 BV 844 plakalı kamyonet, Turan Özfındık'ın kullandığı 74 AV 266 plakalı minibüse, çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle devrilirken, Necati M. kamyonetiyle olay yerinden kaçtı. Kazada, Turan Özfındık ve yanında bulunan Pakize Özfındık, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kaçan Necati M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Mobese kamerası görüntülerinin incelenmesiyle kısa sürede bulunduğu adres tespit edilen Necati M. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen Necati M., ifadesi alınmasının ardından serbest bırakılırken, kendisine 'kazaya sebebiyet vermek' suçundan 2 bin 858 TL para cezası kesildi.

Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:20 Kaynak: DHA
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