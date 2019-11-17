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2 kişinin yaralandığı kazada sürücü kaçtı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

2 kişinin yaralandığı kazada sürücü kaçtı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazanın ardından sürücülerden biri kaçtı.


Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı'na çıkmakta olan Havva Yıldız'ın kullandığı 07 LSH 40 plakalı otomobil ile bulvardan Çevreyolu istikametine seyir eden 07 AIM 681 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, 07 AIM 681 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada, otomobil sürücüsü Havva Yıldız ve araçtaki Beste Kafalı yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
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