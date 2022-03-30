2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası böyle görüntülendi - Son Dakika
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2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası böyle görüntülendi

30.03.2022 00:57
2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası böyle görüntülendi

Kocaeli'de seyir halindeki motosiklet, önce hafif ticari araca ardından da yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı.

Kocaeli'de seyir halindeki motosiklet, önce hafif ticari araca ardından da yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün Gölcük ilçesine bağlı Yüzbaşılar Mahallesi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 41 AAC 235 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla sağa dönüş yaptığı sırada, seyir halindeki E.G. (19) hakimiyetindeki 57 AR 650 plakalı Yamaha marka motosiklet ile çarpıştı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan motosikletin, yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarpmasıyla E.G. ve yolcu olarak bulunan B.İ. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından E.G., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne nakledildi. B.İ.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sonra yol kenarındaki demir korkuluklara çarpması ve motosikletin üzerinde bulunan 2 kişinin yola savrulduğu anlar yer alıyor. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kocaeli, Tragger, Gölcük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası böyle görüntülendi - Son Dakika


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