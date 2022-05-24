2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi tutuklandı

24.05.2022 20:14
2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde sokak ortasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sokak ortasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altınkaya Mahallesi Albayrak 3. Sokak'ta dün meydana gelen olayda S.Y. (26) ile U.Ö. (27) sokak ortasında birbirine ateş etti. Yaşanan çatışmada U.Ö. ve balkonda çamaşır asan F.İ. (56) isimli kadın yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan S.Y'yi yakalamak için ekipler çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan kovalamaca sonucunda zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın üzerinde 1 adet silah ele geçirildi. Olayda kullanılan pompalı tüfek de ekiplerce saklandığı yerde bulundu. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
İş yerine molotof atan maskeli 2 şahıs tutuklandı İş yerine molotof atan maskeli 2 şahıs tutuklandı 2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi yakalandı 2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
20:09 Erdoğan'ın F-16 resti Yunan basınında manşetleri süsledi: Miçotakis'in silinişi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 20:39:43. #1.13#
SON DAKİKA: 2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement