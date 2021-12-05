Son dakika 3. sayfa: 2 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralarda - Son Dakika

- 2 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralarda

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Turgut Özal Caddesi ile Kıvanç Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Caddesi üzerinde seyreden Esma S. yönetimindeki 06 YA 2987 plakalı araç ile, Kıvanç Sokak üzerinde seyreden Kadir Ç. yönetimindeki 34 ZJ 0918 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobil de kullanılamaz vaziyete gelirken, 06 YA 2987 plakalı araçta bulunan Esma S. ve yolcusu İrem D. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.