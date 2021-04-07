2 kişinin yaralandığı tüfekli çatışmaya müebbet hapis istemi - Son Dakika

2 kişinin yaralandığı tüfekli çatışmaya müebbet hapis istemi

07.04.2021 16:53
2 kişinin yaralandığı tüfekli çatışmaya müebbet hapis istemi, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında husumet olan 2 kişinin tüfekle birbirlerini yaralamasıyla sonuçlanan olayda tutuksuz yargılanan şahıs hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında husumet olan 2 kişinin tüfekle birbirlerini yaralamasıyla sonuçlanan olayda tutuksuz yargılanan şahıs hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 4 Haziran 2020 günü İzmit Gülbahçe Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin Y. (50) isimli şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hamza T. (44) isimli şahsın evinin önüne giderek av tüfeği ile ateş etmeye başladı. Hamza T. de evinde bulunan av tüfeği ile Mehmet Emin Y.'ye karşılık verdi. Çıkan çatışmada birbirine ateş eden her 2 şahıs da vurularak yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan 2 şahıs da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Hepinizi öldüreceğim"

Olayın ardından Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada sanıklar Mehmet Emin Y., Hamza T., tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alarak şikayetçi olduğunu söyleyen Hamza T.'nin annesi Hakime T., "Olay tarihinde evde otururken silah sesi sesi duymamız üzerine kapının önüne çıktık. Mehmet Emin Y., elinde tüfekle bana ve eşime hitaben 'hepinizi öldüreceğim' gibi sözler söylüyordu. O sırada oğlum Hamza'yı görmedim. Köyün imamı bize eve girmemiz konusunda uyarınca bizde içeriye girdik. Korkudan kriz geçirdim" dedi.

"Benim kardeşlerim ile selamlaşma, biz düşmanız"

Daha öncede aralarında olay olduğunu söyleyen Mehmet Emin Y.'nin annesi Şaziye Y. ise, "Bu olaydan önce oğlum ve Hamza bilmediğim bir sebeple tartıştılar. Hamza bir komşumuz ile tartıştığı sırada Mehmet Emin yola çıkmış bu sırada Hamza, oğlumun üzerine baltayla yürümüş. Yine bu olaydan önce Hamza T.'nin kardeşleri ile selamlaşmam üzerine Hamza bana, 'Benim kardeşlerim ile selamlaşma, biz düşmanız' gibi sözler söyledi. Benim bildiklerim bundan ibarettir" dedi.

"Havaya ateş ettim"

Savunmasında öldürme kastı ile ateş etmediğini söyleyen tutuksuz sanık Mehmet Emin Y. de, "Havaya ateş ettim. Benim mahkemem mi başka bir mahkememi bir şey anlayamadım. Zira karşı taraf çok farklı şeyler anlattı. Sabahleyin hayvanlarımı dahi dışarı çıkarmıyordum. Hamza, oraya dikiliyor ve bana küfürler ediyordu" dedi.

Müebbet hapis cezası talebi

Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada Mehmet Emin Y.'nin, Hamza T.'yi öldürme kastıyla av tüfeği ile yaraladığı ve suçunun öldürmeye teşebbüste kalmasıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - KOCAELİ

Av Tüfeği, Haziran, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin yaralandığı tüfekli çatışmaya müebbet hapis istemi - Son Dakika


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