2 Kişiye Mezar Olan Otogarda Tüm Faaliyetler Durduruldu

2 kişiye mezar olan otogarda tüm faaliyetler durdurulduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın ardından otobüs terminalinin faaliyetleri durduruldu.

2 kişiye mezar olan otogarda tüm faaliyetler durduruldu



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın ardından otobüs terminalinin faaliyetleri durduruldu.

Konuyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren Malkara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kazan dairesinde 09 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen ve 2 personelin yaşamını kaybettiği kazadan dolayı yapılacak tadilat ve onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar söz konusu hizmet birimimizdeki faaliyetler durdurulmuştur. Tadilat ve onarım çalışmaları devam ettiği süre boyunca firmalar Malkara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmet vermeyecektir. Yolcu taşıma faaliyetlerinin aksamaması için düzenleme yapılan Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi Devrim İlkokulu mevkii eski otogar alanında geçici olarak hizmet verilecektir. Onarımlar bitirilip yer teslimi yapılıncaya kadar terminal giriş-çıkış ücreti alınmayacağı gibi kazanın meydana geldiği tarihten itibaren kiracı firmalara kira ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir" denildi.

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