2 Kişiye Mezar Oldu
1 saat önce
Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek yaralandı.
Düzce TEM
otoyolu Gümüşova
rampalarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek yaralandı. Kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul
'dan Ankara
istikametine gitmekte olan 41 BB 948 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Ağaçlara çarparak duran otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan bebek ise yoldan geçenler tarafından araçtan çıkartıldı. Araçtaki bebek arabası ve eşyaların çevreye saçıldığı görüldü. Otomobilin içinde sıkışan 2 kişinin cenazeleri, olay yerine gelen Düzce Belediyesi
itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalar sürerken, yaralı bebek ambulansla Düzce Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:46 Kaynak: İHA
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