2 kişiyi 93 bin TL dolandıran kadın polisten kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

2 kişiyi 93 bin TL dolandıran kadın polisten kaçamadı

04.06.2022 14:03
2 kişiyi 93 bin TL dolandıran kadın polisten kaçamadı

Antalya'da kendisini banka personeli ve telefon bayisinde çalıştığını beyan ederek iki farklı kişiyi 93 bin TL tutarında dolandırdığı iddia edilen kadın, yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da kendisini banka personeli ve telefon bayisinde çalıştığını beyan ederek iki farklı kişiyi 93 bin TL tutarında dolandırdığı iddia edilen kadın, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kendisini banka personeli olarak tanıtıp müştekilere sıfır faizli kredi çekimine yardımcı olma vaadi ve yine müştekilere telefon bayiinde çalıştığını beyan ederek telefon satımında parayı hesabına havale ettirip dolandırma olayı ile alakalı olarak N.A.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Yapılan araştırmalarda şahsın B.K. isimli şahıstan ve İ.A. isimli şahıstan toplamda 93 bin TL parayı kendi hesabına göndertmek suretiyle dolandırdığı tespit edildi.

Şüpheli N.A.K alınan talimat gereği gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

2 kişiyi 93 bin TL dolandıran kadın polisten kaçamadı
2 kişiyi 93 bin TL dolandıran kadın polisten kaçamadı

YORUMLAR
500
Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Antalya, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişiyi 93 bin TL dolandıran kadın polisten kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
13:36 Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 14:27:33. #1.13#
SON DAKİKA: 2 kişiyi 93 bin TL dolandıran kadın polisten kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement