2 kişiyi bıçakla yaralayarak gasp eden 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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2 kişiyi bıçakla yaralayarak gasp eden 3 şahıs yakalandı

01.04.2022 20:17
2 kişiyi bıçakla yaralayarak gasp eden 3 şahıs yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaralayıp gasp eden 3 şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaralayıp gasp eden 3 şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda O.Ş. (17) ve H.L. (19), kimliği belirsiz şahıslar tarafından bıçakla yaralandıktan sonra gasp edildi. 2 kişiyi gasp eden şahıslar olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştiren E.D. (19), Ö.K. (19) ve M.C. (17) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

2 kişiyi bıçakla yaralayarak gasp eden 3 şahıs yakalandı
2 kişiyi bıçakla yaralayarak gasp eden 3 şahıs yakalandı
2 kişiyi bıçakla yaralayarak gasp eden 3 şahıs yakalandı

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Kayseri, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişiyi bıçakla yaralayarak gasp eden 3 şahıs yakalandı - Son Dakika


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