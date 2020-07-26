2 kişiyi bıçaklayarak kaçmaya çalıştı, terminalde yakalandı - Son Dakika

BURSA'da, Mehmet Yılmaz'ı (21) bıçaklayarak öldürüp, arkadaşı A.İ.'yi de yaralayan katil zanlısı Murat Kolay, kaçmak için gittiği terminalde otobüse binmek üzereyken yakalandı. Jandarmanın kurduğu özel ekibin 20 kilometrelik alanda saatler süren çalışmasının sonucunda yakalanan şüphelinin, suç aleti de çantasında çıktı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Nilüferköy Mahallesi Ada Sokak'ta önceki gece meydana geldi. Murat Kolay, Mehmet Yılmaz ve arkadaşı A.İ. ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Murat Kolay, cebinden çıkardığı bıçakla Mehmet Yılmaz ve A.İ.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz, çevredekiler tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, arkadaşı A.İ. ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede Mehmet Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.