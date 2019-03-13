2 Kişiyi Öldüren ve 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Sakarya'da Yakalandı
1 saat önce
İki kişinin öldürülmesi olayının faili olan ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
İki kişinin öldürülmesi olayının faili olan ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs Sakarya
'nın Sapanca
ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Sapanca İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile JASAT Sapanca'da ortak operasyon yaptı. Operasyon sonucu, hakkında UYAP'ta ikisi adam öldürmek olmak üzere toplam yedi suçtan arama kaydı bulunan Z.Ş. yakalandı. Hükümlü veya tutuklunun kaçması, iki kez kasten öldürme, üç kez ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası sebebi ile aranan Z.Ş. isimli firari jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.
Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün mevcutlu olarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:58 Kaynak: İHA
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