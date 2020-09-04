2 kişiyi öldürerek gömen baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika

2 kişiyi öldürerek gömen baba ve oğlu yakalandı

2 kişiyi öldürerek gömen baba ve oğlu yakalandıZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'nın (34) öldürülerek ormanlık alana gömülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada katil zanlısı İsmail A. ve oğlu Serkan A.

2 kişiyi öldürerek gömen baba ve oğlu yakalandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'nın (34) öldürülerek ormanlık alana gömülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada katil zanlısı İsmail A. ve oğlu Serkan A. ile kaçmalarına yardım ettiği ileri sürülen Erkan Ö. yakalandı. Serkan A.?nın inşaatta sakladığı uyuşturucunun bir kısmını çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldürdüğü iddia edildi.

Olay, 18 Temmuz günü Çaycuma'ya bağlı Nebioğlu Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde tadilat yapan Salim Çatma ve Soner Çatma isimli işçiler ortadan kayboldu. Ailelerin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, işçilerin çalıştığı evde inceleme yaptı. Yapılan incelemede evde bulunan bir damla kan lekesinden harekete geçen jandarma ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Şüpheliler, Salim Çatma ve Soner Çatma'yı öldürüp traktörle ormanlık alana götürerek gömdüklerini itiraf etti. 22 Temmuz günü işçilerin cesetleri gömüldükleri yerden çıkarıldı.

ÖNCE ÖLÜRDÜ SONRA EŞİNİ ARAYIP 'İŞE GELMEDİö DEDİ

İddiaya göre, evde tadilat yapan Salim Çatma ve Soner Çatma evde gizlenmiş halde yüklü miktarda uyuşturucu buldu. Şüphelilerin ifadelerine göre, Salim Çatma ve Soner Çatma uyuşturucunun bir miktarını çaldı. 2 işçi daha sonra evde tadilat çalışmasına devam etti. Uyuşturucunun çalındığını fark eden Serkan A., silahla tehditte bulunarak Salim Çatma ve Soner Çatma'ya uyuşturucunun yerini sordu. İlk önce Soner Çatma'yı ayağından vuran Serkan A., daha sonra ise 2 işçiyi, 'Kimse benim malımı çalamazö diyerek öldürdü. İşçilerin cesetleri traktöre yüklendikten sonra ormanlık alana gömüldü. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Serkan A., Soner Çatma'nın eşini arayarak, 'Soner işe gelmedi evde mi'ö diye sordu. Çatma'nın eşini 2 gün oyalayan Soner A. ve babası İsmail A., eşinin bulunması için jandarmayı arayan kadının kayıp ihbarının ardından cinayetin ortaya çıkacağını düşünerek kaçtı.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ ODAYI BAŞTAN YAPTILAR

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, işçilerin çalıştığı evde inceleme yaptı. Yeni tadilat yapılan evin bir odasında duvarlara yeni alçı çekildiğini belirleyen ekipler, duvarda bir damla kan tespit etti. Evdeki şüphelileri gözaltına alan ekipler çapraz sorguda şüphelilere cinayeti itiraf ettirdi. Cinayete yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Alınan ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda yapılan kazı çalışmasında Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri bulundu. Evde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma, katil zanlıları İsmail A. ve oğlu Serkan A.?nın yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler ifadelerinde cinayetin ardından Serkan A.?nın cinayetin işlendiği odadaki eşyaları yaktığını, odada kan bulunmaması için ise duvarlara alçı çektiğini, yerdeki döşemeleri ise kan tespit edilememesi için değiştirdiğini itiraf etti.

BİR CİNAYET DAHA PLANLARKEN YAKALANDILAR

Cinayetin ardından Serkan A. ve babası İsmail A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri çevre illerle de bağlantı kurdu. Teknik ve fiziki takip sonucu jandarma, katil zanlısı baba ve oğlunun Sakarya'da bir cinayet daha planladıkları bilgisine ulaştı. Ekipler katil zanlılarının Alaplı ilçesine olduğunu tespit etmesinin ardından operasyon düzenledi. İsmail A., oğlu Serkan A. ve kaçmalarına yardım ettiği ileri sürülen Erkan Ö. yakalandı. İsmail A., Serkan A. ve Erkan Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

2 kişiyi öldürerek gömen baba ve oğlu yakalandı

Jandarma, Nebioğlu, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 kişiyi öldürerek gömen baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi Eski eşini çalıştığı fabrikanın önünde tabancayla bacağından vuran şahıs, gözaltına alındı Bangladeş'te 200 kişinin bulunduğu camide yangın çıktı: 3 ölü, 50 yaralı Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı Galatasaray, Leicester City forması giyen Hamza Choudhury'yi gündemine aldı İki çocuk annesi kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 şehre hastane müjdesi verdi 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti
Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada         
17:08
Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş         
17:01
13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı         
16:50
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
İki işçiyi öldüren katil zanlıları, yeni bir cinayet planı yaparken yakalandı İki işçiyi öldüren katil zanlıları, yeni bir cinayet planı yaparken yakalandı         
16:40
Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı         
16:39
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "Mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı         
15:38
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi         
14:11
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
Son Dakika: Muharrem İnce Son Dakika: Muharrem İnce "Memleket Hareketi"ni Sivas'ta başlattı! Harekette istemediği grupları tek tek sıraladı         
10:31
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var         
08:25
Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok         
07:51
MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 22:33:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 kişiyi öldürerek gömen baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei