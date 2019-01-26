2 Kişiyi Öldürüp Televizyon Programına Katıldı, Kahvede Okey Oynarken Yakalandı
1 saat önce
MALATYA'da cesedi yakılmış halde bulunan Özgül Dişkaya'nın öldürülmesiyle ilgili bir televizyon programına katıldıktan sonra, Osman Günay ve Şemseddin Algan'ın katil zanlısı olarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ali Enver Vaizoğlu(55), Mersin'deki bir kahvehanede...
MALATYA'da cesedi yakılmış halde bulunan Özgül Dişkaya'nın öldürülmesiyle ilgili bir televizyon programına katıldıktan sonra, Osman Günay ve Şemseddin Algan'ın katil zanlısı olarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ali Enver
Vaizoğlu(55), Mersin
'deki bir kahvehanede okey oynarken yakalandı. Akçadağ
ilçesindeki kırsal alanda 3 Ağustos 2015 günü Osman Günay(40) ve Şemseddin Algan(51) av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Güvenlik güçleri 2 kişinin katil zanlısını ararken 15 Haziran 2016 günü de Özgül Dişkaya'nın cesedi, kaybolduktan 5 ay sonra yanmış halde bulundu. Dişkaya'nın öldürülmesiyle ilgili bir televizyon programına katılan Ali Enver Vaizoğlu'nun, Osman Günay ve Şemseddin Algan'ın katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Ancak Vaizoğlu kaçtı. Hakkında açılan davada gıyabi olarak yargılanan firari sanık Ali Enver Vaizoğlu, 2016 yılında görülen karar duruşmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
O tarihten bu yana aranan Vaizoğlu'nun Mersin'de saklandığını tespit eden Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı merkez Akdeniz
ilçesi İhsaniye
Mahallesi'ndeki bir kahvehanede okey oynarken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, kararın yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.
- Mersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:31 Kaynak: DHA
Cinayet Şüphelisi Önce Televizyona Çıktı, Sonra Kahvede Oyun Oynarken Yakalandı
Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor
Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu
Son Dakika! Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var