Son Dakika Haberleri: 2 Kişiyi Öldürüp Televizyon Programına Katıldı, Kahvede Okey Oynarken Yakalandı

2 Kişiyi Öldürüp Televizyon Programına Katıldı, Kahvede Okey Oynarken Yakalandı

1 saat önce

MALATYA'da cesedi yakılmış halde bulunan Özgül Dişkaya'nın öldürülmesiyle ilgili bir televizyon programına katıldıktan sonra, Osman Günay ve Şemseddin Algan'ın katil zanlısı olarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ali Enver Vaizoğlu(55), Mersin'deki bir kahvehanede...

2 Kişiyi Öldürüp Televizyon Programına Katıldı, Kahvede Okey Oynarken Yakalandı, System.String[]
MALATYA'da cesedi yakılmış halde bulunan Özgül Dişkaya'nın öldürülmesiyle ilgili bir televizyon programına katıldıktan sonra, Osman Günay ve Şemseddin Algan'ın katil zanlısı olarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ali Enver Vaizoğlu(55), Mersin'deki bir kahvehanede okey oynarken yakalandı.

Akçadağ ilçesindeki kırsal alanda 3 Ağustos 2015 günü Osman Günay(40) ve Şemseddin Algan(51) av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Güvenlik güçleri 2 kişinin katil zanlısını ararken 15 Haziran 2016 günü de Özgül Dişkaya'nın cesedi, kaybolduktan 5 ay sonra yanmış halde bulundu. Dişkaya'nın öldürülmesiyle ilgili bir televizyon programına katılan Ali Enver Vaizoğlu'nun, Osman Günay ve Şemseddin Algan'ın katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Ancak Vaizoğlu kaçtı. Hakkında açılan davada gıyabi olarak yargılanan firari sanık Ali Enver Vaizoğlu, 2016 yılında görülen karar duruşmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.  

O tarihten bu yana aranan Vaizoğlu'nun Mersin'de saklandığını tespit eden Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede okey oynarken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, kararın yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:31 Kaynak: DHA

Şemsi Tebrizi, Ali Enver, Mersin, Güncel
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