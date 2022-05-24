2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar - Son Dakika
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2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar

24.05.2022 12:00
2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar

Trabzon'da iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şahıslar saklandıkları işyerinde yakalandı.

Trabzon'da iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şahıslar saklandıkları işyerinde yakalandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Dolaylı Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta O.G. (33) ve K.G. (27) isimli şahıslar ile A.Y. (28), A.T. (38) ve M.Ş. (28) isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.G. ve K.G isimli şahıslar silahla yaralanırken, olayın failleri A.Y. A.T. ve M.Ş. isimli şahıslar olay yerinden suçta kullandıkları silahlar ile birlikte kaçtı.

Meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı istihbari ve saha çalışmaları sonucu olayın firari şüphelileri olan A.Y., A.T. ve M.Ş. isimli şüphelilerin Ortahisar ilçesindeki Kaymaklı Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde saklandıkları bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler saklandıkları yerde yakalanırken, narkotik madde arama köpeği 'Yatkın' ve bomba arama köpeği 'Yaz'ın katılımı ile yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 210 gram bonzai, 5 gram metanfetamin, 5 gram kubar esrar, 53 adet çeşitli çapta tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet enjektör ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y., A.T. ve M.Ş. yapılan sorgunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar - Son Dakika


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