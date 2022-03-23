2 KİŞİYİ TÜFEKLE REHİN ALAN ŞÜPHELİ, BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
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2 KİŞİYİ TÜFEKLE REHİN ALAN ŞÜPHELİ, BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

23.03.2022 16:29

ESKİŞEHİR'de Sebahattin Yenigün (22), silah zoruyla gasbettiği komşusunun aracıyla gittiği akaryakıt istasyonundaki çalışan Halit Aladağ ve yoldan geçen İrfan Poltara'yı tüfekle rehin aldı.

ESKİŞEHİR'de Sebahattin Yenigün (22), silah zoruyla gasbettiği komşusunun aracıyla gittiği akaryakıt istasyonundaki çalışan Halit Aladağ ve yoldan geçen İrfan Poltara'yı tüfekle rehin aldı. Polisin ve jandarmanın peşine düştüğü Yenigün, yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan ve işsiz olduğu belirtilen Sebahattin Yenigün, komşusu Ferit Takan'ı silahla tehdit edip, 26 ABV 768 plakalı otomobilini gasbetti. Araçla ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna giden Yenigün, çalışanlardan Halit Aladağ'ı elindeki tüfek zoruyla araca bindirip, Mesudiye Mahallesi'ne döndü. Yenigün, mahallede yolda yürüyen İrfan Poltara'yı da ayağından yaralayıp rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Eskişehir Jandarma Komando Bölüğü'nün yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polisin ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına elindeki tüfekle ateş ederek karşılık veren Sebahattin Yenigün, 2 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı fakat sonuç alınamayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Yenigün ile yaraladığı İrfan Poltara, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

'BİZİ KALKAN OLARAK KULLANDI'

Akaryakıt istasyonu çalışanı Halit Aladağ, Yenigün'ün kafasına tüfek dayayıp öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şöyle dedi:

"İstasyonda çalışıyordum. Yakıtını aldıktan sonra beni rehin aldı ve buraya getirdi. Kafama silah dayadı. Yaşlı adamı da yere yatırdı. Bize 2 el ateş etti. Bana temas etmedi ama yaşlı adamın topuğuna geldi. Durumumuz iyi, çok şükür. Yaşlı adamı tanımıyorum. Sokaktan çıkınca onu da aldı. Amca biraz zor duyuyordu. Gelen ekiplerle pazarlık etmeye başladı. Bağırıp, küfür etmeye başladı. Sakinleştirmeye çalıştılar. Sonunda sakinleştirdiler. En sonunda bizi önüne alarak, kalkan olarak kullanmaya çalıştı. Biz uzaklaşınca arkadaşlar başarılı bir şekilde müdahale edince düşürdüler."

'SİLAHLI OLUNCA ARACIMI VERDİM'

Yenigün'ün otomobilini aldığı Ferit Takar ise silahla tehdit edildiği için aracını vermek zorunda kaldığını belirterek, "Saat 11.40'ta bahçeme girdi. Silahlıydı. 'Çayıra kadar gidelim' dedi. Pantolonumu giyeyim diyerek zaman kazandım. Kardeşime haber verdim. Ardından 'Aracın anahtarını istiyorum. Benzin almak için gidiyorum' dedi. Elinde silah vardı, ben de vermek zorunda kaldım. Ardından bu olay olmuş" dedi.

Öte yandan Sebahattin Yenigün'ün, sabah saatlerinde Afganistan uyruklu Mahmut Celali'yi de bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

2 KİŞİYİ TÜFEKLE REHİN ALAN ŞÜPHELİ, BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
2 KİŞİYİ TÜFEKLE REHİN ALAN ŞÜPHELİ, BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
2 KİŞİYİ TÜFEKLE REHİN ALAN ŞÜPHELİ, BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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Eskişehir, Akaryakıt, Silah, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 KİŞİYİ TÜFEKLE REHİN ALAN ŞÜPHELİ, BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 KİŞİYİ TÜFEKLE REHİN ALAN ŞÜPHELİ, BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
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