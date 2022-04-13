2 kişiyi tüfekle rehin alan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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2 kişiyi tüfekle rehin alan zanlı tutuklandı

13.04.2022 10:55
2 kişiyi tüfekle rehin alan zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde komşusunun aracını gasp eden ve silahla 2 kişiyi rehin aldıktan sonra jandarma operasyonuyla bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Sebahattin Y., hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde komşusunun aracını gasp eden ve silahla 2 kişiyi rehin aldıktan sonra jandarma operasyonuyla bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Sebahattin Y., hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 23 Mart 2022 tarihinde Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahallede yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Sebahattin Y., komşusu Ferit T.'nin otomobilini silah zoruyla gasp etti. Araçla ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna giden zanlı, burada çalışan Halit A.'yı zorla araca bindirip Mesudiye Mahallesi'ne döndü. O sırada zanlının yoldan geçen İrfan P.'yi de tüfekle ayağından yaralayıp rehin alması üzerine çevredekiler jandarma ekiplerine haber verdi.

Bölgeye kısa sürede Eskişehir Jandarma Komando Bölüğü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 'teslim ol' çağrısına uymayan Sebahattin Y., elindeki tüfekle çevreye ateş açtı. 2 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan zanlı, jandarma ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Sebahattin Y. ile yaraladığı İrfan P. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan zanlı Sebahattin Y., Cumhuriyet Savcılığınca sevk edildiği sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

2 kişiyi tüfekle rehin alan zanlı tutuklandı

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Eskişehir, Mahmudiye, Jandarma, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişiyi tüfekle rehin alan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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