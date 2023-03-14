2 KİŞİYİ VURUP KENDİSİNİ ÇATIYA KİLİTLEDİ, 14 SAAT SONRA İKNA EDİLİP TESLİM OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

2 KİŞİYİ VURUP KENDİSİNİ ÇATIYA KİLİTLEDİ, 14 SAAT SONRA İKNA EDİLİP TESLİM OLDU

14.03.2023 09:24

ORDU'nun Ünye ilçesinde Selami Okuyucu (47), tartıştığı Mustafa Tonka (43) ile arkadaşı Ercan Ocakdan'ı (45) tabanca ile vurarak yaraladı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde Selami Okuyucu (47), tartıştığı Mustafa Tonka (43) ile arkadaşı Ercan Ocakdan'ı (45) tabanca ile vurarak yaraladı. Kaçıp, olayın yaşandığı binanın çatı katına kendisini kilitleyen Okuyucu, polisin 14 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın 1'inci katındaki kıraathaneye giden Selami Okuyucu, iş yeri sahibi Mustafa Tonka ve arkadaşı Ercan Ocakdan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Okuyucu, üzerindeki tabanca ile 2 arkadaşa ateş etti. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ŞİŞME YATAĞA ATEŞ ETTİ

Selami Okuyucu ise olayın ardından kendisini aynı binanın çatı katına kilitledi. Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli ikna olmayınca, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüpheli, elindeki tabanca ile itfaiye ekiplerinin bina önüne kurduğu şişme yatağa ateş etti. Şüphelinin atlama ihtimaline karşı kurulan şişme yatak patlarken, polisin çabası sonuç verdi. Selami Okuyucu, 14 saat süren ikna sürecinin ardından teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 KİŞİYİ VURUP KENDİSİNİ ÇATIYA KİLİTLEDİ, 14 SAAT SONRA İKNA EDİLİP TESLİM OLDU - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye açık ara! Güncellenen şampiyonluk oranları ağızları açık bıraktı
11:28 İlyas Salman'dan deprem yorumuyla gündem olan Ali Sunal'a destek: Seni sevdim süt oğlan, babanı da severdim
11:24 Askeri birliğe gizlice giren sosyal medya fenomeninden şaşırtan itiraf! Takipçileri inanamadı
11:22 Yerli otomobil Togg'un fiyatı ne olacak? Sosyal medyaya düşen fiyat listesi elden ele dolaşıyor
19:53 Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti
11:07 Okan Buruk neşteri fena vurdu! Galatasaray'da gönderilecek futbolculardan yeni takım kurulur
11:03 11 genel seçim anketinin ortalaması! Yüzde 7'lik seçim barajını 4 parti geçebiliyor
10:53 Melis Buse Betkayan, şiddet görerek şikayetçi olduğu sevgilisiyle barıştı
10:51 AK Partili Hamza Dağ, Erkan Baş'ın konuk olduğu televizyon programına tepki gösterdi
10:43 Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2023 11:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: 2 KİŞİYİ VURUP KENDİSİNİ ÇATIYA KİLİTLEDİ, 14 SAAT SONRA İKNA EDİLİP TESLİM OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement