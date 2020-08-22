2 kıta, 1 yarış, zorlu mücadele - Son Dakika

2 kıta, 1 yarış, zorlu mücadele

Yakın Doğu Üniversitesi'nin uzun mesafe yüzücüsü Doğukan Ulaç, daha önce şampiyonluğu elde ettiği 'Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu' olarak da kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na beşinci kez katılıyor.

2 kıta, 1 yarış, zorlu mücadele, System.String[]

Yakın Doğu Üniversitesi'nin uzun mesafe yüzücüsü Doğukan Ulaç, daha önce şampiyonluğu elde ettiği 'Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu' olarak da kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na beşinci kez katılıyor. 58 ülkeden 2400 katılımcının olduğu organizasyonda, Doğukan Ulaç'a rehber antrenörlük yapan Milli Yüzücü Osman Akkuş da yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışı, 23 Ağustos 2020 Pazar günü saat 10.00'da TRT Spor 2'de canlı yayınlanacak. COVID-19 dolayısıyla ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda sıkı tedbirler alınan yarış bu yıl seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. 2018 yılında katıldığı yarışta Genel Klasman Şampiyonu olan Doğukan Ulaç, beşinci kez katıldığı yarışta yeniden şampiyonluk için kulaç atacak. Bugüne kadar yüzmede sayısız başarılara ve rekorlara imza atan Milli Yüzücü Osman Akkuş da yarışa 28'inci kez katılıyor. Yüzücülerin Asya ve Avrupa'yı kulaçlarıyla birleştireceği yarış, 6,5 km Kanlıca - Kuruçeşme (Cemal Topuz Parkı) parkurunda gerçekleştirilecek

"Eşsiz ve zorlu mücadelede şampiyonluk için heyecanlıyım"

Dünya çapından binlerce yüzücüyü buluşturan ve dünyanın önde gelen açık su yüzme organizasyonlarından birine beşinci kez katılmaktan heyecan duyduğunu ifade eden uzun mesafe yüzücüsü Doğukan Ulaç, hedefinin yine şampiyonluk olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda edindiği tecrübeleri avantaja çevirerek başarıya ulaşmak istediğini dile getiren Ulaç, "Öncelikle hem ülkemizin hem de Yakın Doğu Üniversitesi'nin tanıtımına büyük katkı sunan böylesi büyük bir organizasyonda yüzücü olarak yer almak büyük bir onur. Antrenörlerimle birlikte günde çift antrenman olmak üzere yoğun bir antrenman programı ile yarışa hazırlandım. Daha önceki yarışlarda edindiğim tecrübeleri kullanarak akıntıya karşı rahat ve sorunsuz bir yüzme ile yarışı şampiyonlukla tamamlamak istiyorum. Başta, üzerimde büyük emekleri olan antrenörlerime, aileme verdikleri destek için ayrıca Yakın Doğu Üniversitesine de bana bu şansı tanıdığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"Disiplinli bir çalışma ile yarışa en iyi şekilde hazırlandık"

Yüzme Antrenörü Mehmet Gürcenk de, dünyanın en büyük açık su organizasyonlarından olan yüzme maratonuna üç ay boyunca yoğun bir antrenman programı ile hazırlandıklarını söyledi.

COVID-19 pandemisi nedeni ile rutin olan yüzme antrenmanlarına uzun bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını, fakat 3 ayı en verimli şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Gürcenk, her gün çift antrenman olmak üzere günde 6 saat antrenman yaptıklarını belirtti. Doğukan Ulaç'ın disiplinli ve örnek bir sporcu olduğunu söyleyen Gürcenk, "Doğukan, genç yaşına rağmen ciddi antrenman yapan örnek bir sporcu. Her gün 6 saatini antrenman için ayırıyor. Kıtalararası yarış için havuz dışında denizde de antrenmanlar gerçekleştirdik. Milli yüzücümüz olan ve yüzme branşında büyük tecrübelere sahip olan Osman Akkuş da, Boğaz sularında Doğukan'a becerilerini doğru kullanma stratejisi ve nasıl karar vereceği konusunda rehberlik ediyor. 2018 yılında Genel klasmanda şampiyonluğu elde etmiştik. Geçen yıl yüzme rotasında değişiklik yaptığından şampiyonluk hedefine ulaşamayan Doğukan, bu yıl geçmiş yıldan dersini aldığını söyleyerek rotasından şaşmadan zorlu yarışta şampiyonluğa kulaç atacak" diye konuştu.

Bu zorlu maratonda akıntının iyi hesaplanması gerektiğine vurgu yapan Mehmet Gürcenk, Doğukan'a güvendiklerini, yarışı merak ve heyecanla televizyon ekranlarından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

" Genel klasman birinciliğini hedefliyoruz"

Milli yüzücü ve Doğukan Ulaç'a stratejik ve rehber antrenörlük yapan Osman Akkuş'da, tecrübeli olduklarını ve hedeflerinin farkla Genel Klasman birinciliği olduğunu söyledi.

İstanbul Boğaz'ını 28'inci kez yüzeceğini vurgulayan Akkuş, 30 seneyi tamamlamak istediğini dile getirerek bu kadar yıllık tecrübelerini Doğukan Ulaç'a aktararak hedefledikleri şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Osman Akkuş, "Burası zorlu bir parkur. Yirmi sekiz yılda bir çok zorlukla karşılaştım. Boğaz akıntılı bir bölge ve yanlış akıntıya kapılabilme ihtimaliniz çok yüksek. Başladığınız noktada geri dönerek bitirmediğiniz bir yarış. Akıntıya karşı zarar görmemek için taktikler uygulamak gerekiyor. Kendi tecrübelerimden fayda görerek yarışı başarıyla tamamlayak güce ve bilgiye sahibiz. Geriye tecrübeyi avantaja çevirmek kalıyor. Mehmet Gürcenk hocamızla birleştirdiğimiz bilgi, gücü ve tecrübeyi kullanarak Doğukan'ı Genel Klasman Şampiyonluğuna taşımak istiyoruz. Şampiyon olmaması için hiç bir sebep yok. Burada kendisinden iyi sporcular var fakat onun 28 kez yüzmek zorunda kalmadan sahip olduğu bir tecrübe avantajı var. Yüzücümüze güveniyoruz ve inanıyoruz. Her şey yolunda giderse, farkla birincilik için kulaç atacağız" ifadelerini kullandı.

"Sporcumuzu gönülden destekliyoruz"

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Atamtürk de sporcuları Doğukan Ulaç ile Milli Yüzücü Osman Akkuş'a başarılar diledi.

Boğaziçi'ni yüzerek geçmenin pek çok kişinin hayalini süslediğini ancak bunun hiç de kolay bir iş olmadığını ifade eden Doç. Dr. Hakan Atamtürk, "Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen ve binlerce yüzücünün yer aldığı etkinlikte, Kıbrıslı Türk olarak yer almak mutluluk verici. Sporcumuz, antrenörü Mehmet Gürcenk ve Osman Akkuş ile birlikte sıkı bir şekilde antrenmanlarını yaparak yarışa hazırlandılar. Yakın Doğu Üniversitesi'nin yüzme branşında önemli başarılara imza attığını bir kez daha gösterileceğinden eminiz. Sporcumuza ve milli yüzücümüze başarılar dileriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 15:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2 kıta, 1 yarış, zorlu mücadele - Son Dakika Spor
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