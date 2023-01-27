2 kız çocuğunu taciz eden şüpheli yakalandı; takip sırasında düşen polisin bacağı kırıldı

KONYA'da 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen B.P.'yi, çevredekiler linç etmeye kalkıştı. Bu sırada kaçmaya çalışan B.P.'yi kovalayan bir polis memurunun düşünce bacağı kırıldı. B.P. ve bir polis memurunun kolunu ısırıp, birine de tekme atan kalabalık arasındaki Musa A. gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Alaeddin Bulvarı'nda meydana geldi. Açık Cezaevi'nden izinli çıkan B.P. kaldırımda yürüyen İ.G. (15) ve M.K. (16) adlı kız çocuklarına sözlü tacizde bulundu. Kızların yardım istediği vatandaşlar, polise haber verdi. Bir süre sonra çevrede toplanan kalabalık B.P.'ye saldırmak istedi. Gelen polis ekipleri, saldırıyı önlemek isterken arbede çıktı. B.P. arbede sırasında polislerin elinden kurtulup kaçmaya çalıştı. B.P.'yi yakalamaya çalışan ismi açıklanmayan bir polis memuru, düşünce sağ bacağını kırıldı. Grup arasındaki Musa A. da kendisini engellemeye çalışan polis memurlarından birinin kolunu ısırdı, diğerinin bacağına tekme attı. B.P. ve yüzde 46 engelli raporu bulunan epilepsi hastası Musa A. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Bacağı kırılan polis memuru çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kolu ısırılan ve bacağına tekme atılan 2 polis memuru da Konya Numune Hastanesi 'ne getirilip sağlık kontrolünden geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.