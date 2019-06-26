Son Dakika Haberleri: 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan şüpheliye meydan dayağı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan şüpheliye meydan dayağı

1 saat önce

2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan şüpheliye meydan dayağı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kız kardeşe sözlü taciz bulunduğu iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından dövülerek polise teslim edildi.

2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan şüpheliye meydan dayağı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kız kardeşe sözlü taciz bulunduğu iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından dövülerek polise teslim edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.P. isimli şüpheli yolda yürüyen 2 kız kardeş N S.ile Y.S.'ye 'Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz' şeklinde sözler söyleyerek peşinden gitmeye başladı. Korkan kız kardeşler durunu hızla babaları Kemal S. bildirdi. Bunun üzerine baba Kemal S. geri dönerek B.P. ile kavga etmeye başladı. Çevrede bulunan esnafların bazıları da gelerek B.P.'yi darp etti. B.P. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan şüpheliye meydan dayağı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:07 Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığı, görenleri hayrete düşürdü Kavgayı görüp gelen bahçıvanı döverek öldürdü Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı Yer: Fatih! 17 yaşındaki Cezayirli genç, pencereden düşen Suriyeli bebeği havada yakaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 20:11:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan şüpheliye meydan dayağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]