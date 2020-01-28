2 kız kardeşin 3 milyon 600 bin TL dolandırıldığı iddiası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 kız kardeşin 3 milyon 600 bin TL dolandırıldığı iddiası - Son Dakika

2 kız kardeşin 3 milyon 600 bin TL dolandırıldığı iddiası

6 saat önce

Antalya'da 2 kız kardeş 3 milyon 600 bin lire dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

2 kız kardeşin 3 milyon 600 bin TL dolandırıldığı iddiası, System.String[]

Antalya'da 2 kız kardeş 3 milyon 600 bin lire dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Kardeşlerden biri 2 milyon 800 bin TL, diğeri ise 800 bin TL dolandırıldığını ileri sürdü. Zeynep Öner ve Atika Can isimli kız kardeşler, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, A.T. tarafından dolandırıldığını ileri sürerek, şikayetçi oldu.


Kızkardeşlerden Zeynep Öner, ifadesinde kendilerini dolandıran kişinin hurda işi yaptığını belirterek "Ablam Atike Can, A.T. ile daha önce hurda işi yapmıştı. Hatta bu işte çok kar payı olduğunu belirtmişti. Ben de ilk zamanlar 80 bin TL verdim. 1 ay sonra 95 bin TL olarak geri aldım. Bir süre sonra evime gelen A.T. bakıra yatırım yapmanın zamanı olduğunu söyledi. Bende güven uyandırdığı için kendisine evlerimi, arsalarımı satıp, kredi çektikten sonra geçen yıl toplamda 2 milyon 800 bin TL verdim" ifadelerini kullandı.


"Bizim canımız yandı"


İlk zamanlarda kar payı küçük paralar kazandığını kaydeden Öner, sözlerine şöyle devam etti: "Daha sonra bu kesildi. Zarar ettiğini, bakır fiyatının düştüğünü, biraz daha beklememiz gerektiğini, hatta başka bir iş daha olduğunu, bu işten daha iyi kar elde edip paraların hepsini karı ile birlikte vereceğini vaat etti. Aradan zaman geçmesine rağmen ödemelerle ilgili bir gelişme oldmadı. Ta ki ses kayıtları ortaya çıkana kadar. Meğerse bu kişi yaptığı tüm dolandırıcılığı başka bir yakın arkadaşı ile konuşurken anlatmış. Biz bu olayı ses kayıtlarını dinledikten sonra öğrendik. Hatta kayıtlarda bizi nasıl dolandırdığını, paramızı nasıl yiyeceğini alaylı bir şekilde anlattığını duyduk. Kayıtları bilirkişiye gönderdik ve rapor haline getirdik. Biz bu kişiden şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın"


Atike Can da A.T.'ye 800 bin TL para verdiğini ileri sürerek, kendisini dolandıranlardan şikayetçi olduğunu kaydetti. Kardeşlerin avukatlığını yapan Mahmut Akar ise A.T. ve diğer şüphelilerin, başkaları olmak üzere toplamda 7 milyon TL civarında haksız kazanç elde ettiklerini söyledi. - ANTALYA

Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
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