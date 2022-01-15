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2 KIZIN AYNI ERKEKLE SEVGİLİ OLDUĞUNUN ORTAYA ÇIKMASIYLA İŞLENEN CİNAYETE 15 YIL HAPİS - Son Dakika

2 KIZIN AYNI ERKEKLE SEVGİLİ OLDUĞUNUN ORTAYA ÇIKMASIYLA İŞLENEN CİNAYETE 15 YIL HAPİS

15.01.2022 13:57

KAHRAMANMARAŞ'ta ortak arkadaşları Mahmut Evyapan (19) ile buluşan Z.G. (17) ile R.Y. (17), birbirlerinden habersiz Mehmet Gül (17) ile sevgili olduklarını öğrendi.

KAHRAMANMARAŞ'ta ortak arkadaşları Mahmut Evyapan (19) ile buluşan Z.G. (17) ile R.Y. (17), birbirlerinden habersiz Mehmet Gül (17) ile sevgili olduklarını öğrendi. Mehmet Gül, bu durumun ortaya çıkmasından sorumlu tuttuğu Mahmut Evyapan ile aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Mahmut Evyapan, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında açılan davada, Mehmet Gül'ün her 2 kızla sevgili olduğunu ortaya çıkardığına ilişkin delil bulunamadığı ve cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 15 Kasım 2020'de Akif İnan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Evyapan ve Z.G., Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda otururken yanlarına R.Y. geldi. İki kız tanıştıktan sonra sohbet ederken Z.G., Mahmut Evyapan'a Mehmet'in yanına gidelim dedi. R.Y., hangi Mehmet olduğunu sorunca Z.G.'den sevgilisi Mehmet Gül cevabını aldı. R.Y. de Mehmet'in kendisiyle sevgili olduğunu söyledi. Bunun üzerine Z.G., Mehmet Gül'ü arayarak durumu anlattı, R.Y.'nin de yanında olduğunu söyledi. Mehmet Gül, R.Y.'yi arayarak kendisini beklemelerini istedi. Ancak R.Y. ile Mahmut Evyapan ve Z.G. ayrıldı.

4 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmet Gül, yanına arkadaşlarını da alarak bir süre sonra parka geldi. Hem Z.G., hem de R.Y. ile sevgili olduğunu Mahmut Evyapan'ın ortaya çıkardığını düşünen Mehmet Gül, onun peşine düştü. Bu sırada R.Y., Mahmut Evyapan'ı arayarak, Mehmet ve arkadaşları size doğru geliyorlar, kaçın dedi.

Mehmet Gül ve arkadaşları, yaya olarak kaçmaya çalışan Mahmut Evyapan ile Z.G.'yi yakaladı. Çıkan kavgada Mahmut Evyapan, yanındaki bıçakla Mehmet Gül'ü bıçaklayıp kaçtı. 3'ü göğsüne 1'i bacağına, 4 bıçak darbesi alan Gül, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yakalanıp gözaltına alınan Mahmut Evyapan ise tutuklandı.

'YUMRUK ATIP KÜFRETTİ'

Mahmut Evyapan hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Evyapan karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahmut Evyapan savunmasında Z.G. ve R.Y.'nin, Mehmet Gül ile sevgili olduklarını öğrenince her ikisinin de Gül'ü arayarak, Benimle bir daha konuşma dediğini söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte yanına gelen Mehmet Gül'ün kendisine saldırdığını söyleyen Evyapan, şöyle konuştu

Saatini çıkarıp kollarını çemriyordu. 'Kesin saldıracak ama belki konuşur' dedim. Yanıma geldi, sol kulağımın üstüne yumruk atıp küfredip vurmaya devam etti. 'Dur konuşalım' dedim, 'Ne konuşması' deyip küfretmeye devam etti. Bu sırada R.Y.'nin telefonda bana 'Arkadaşlarıyla geliyor' dediğini hatırladım. Montumun cebinde olan bıçağı çıkarttım, 'Bacağına vurursam kaçar' diye düşündüm, bir tane bacağına vurdum. Sonra da benim gözümün önü karardı, ne ses ne de görüntü vardı. Kendime geldiğimde Mehmet, bana baktı, aşağı doğru vücuduna baktı, bir iki adım geri gitti. Ben de ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Sonrasında Mehmet 5-10 metre ilerledi yere yığıldı. Ne olduğuna baktım, Mehmet'in göğsü kandı. Ben de korkup kaçtım.

Mahmut Evyapan, olaydan dolayı çok pişman olduğunu ve kabuslarla uyandığını söyledi.

'R.Y. MEHMET'İN SEVGİLİSİYMİŞ, SONRADAN ORTAYA ÇIKTI'

Mahkemede tanık olarak dinlenen Z.G. ise olay günü Mahmut Evyapan'ın arkadaşı R.Y.'yi gördüğünü belirterek, R.Y., Mehmet'in sevgilisiymiş sonradan ortaya çıktı. Sonrasında biz tartışma çıkmasın diye R.Y.'yi gönderdik. Çünkü R.Y., Mahmut'un arkadaşı olduğu için Mehmet, Mahmut'tan bilecekti. Sonrasında biz yürürken Mehmet geldi, Mahmut'a saldırdı. Mahmut da kendini korumak için karşılık verdi, kavga ettiler. Sonra Mahmut, Mehmet'e bıçakla vurdu dedi.

'MAHMUT, MEHMET'İN BENİMLE FLÖRT ETTİĞİNİ BİLMİYORDU'

R.Y. ise, ifadesinde Mahmut Evyapan'ı bir arkadaşı aracılığıyla tanıdığını ve uzun süre görüşmedikleri için olay günü buluştuklarını söyledi. Buluştuklarında Evyapan'ın yanındaki Z.G.'nin, Mehmet Gül'ün sevgilisi olduğunu öğrenince yanlarından ayrıldığını, daha sonra Mehmet Gül ile karşılaştığını belirten R.Y., Mehmet, 'O kızı bitireceğim, o benim sevgilim değil yalan söylüyor' dedi. 'O kız nerede' diye sordu, ben de yerini söyledim. Mehmet küfrederek ayrıldı. Daha sonra telefonla Mahmut'la konuştuk, 'Ben çocuğu vurdum' dedi. Üçümüzün bir araya getirilip Z. ile benim Mehmet ile arkadaşlık yaptığımızı ortaya çıkarılması gibi bir durum yoktur. Zaten Mahmut, benim Mehmet ile flört ettiğimi bilmiyordu dedi.

Mahkeme Mahmut Evyapan'ı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiği ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 15 yıla indirdi. Mahkeme kararının gerekçesinde şöyle denildi

Tanık Z.G. ve R.Y.'nin maktulle sevgili olduklarını sanığın ortaya çıkardığı iddia edilmişse de gerek Z.G., gerek R.Y., beyanlarında sevgili oldukları olayının sanık tarafından meydana çıkarıldığına ilişkin bir anlatımlarının olmadığı, sanığın, maktulün her 2 tanıkla sevgili olduklarını ortaya çıkardığına ilişkin bir delil bulunamadığı, maktulün olayı sanığın çıkardığını düşünmesinin de bu durumu ortadan kaldıramayacağı ve dolayısıyla ilk haksız hareketin sanıktan meydana gelmediği, aksine maktulden meydana geldiği anlaşılmıştır.

2 KIZIN AYNI ERKEKLE SEVGİLİ OLDUĞUNUN ORTAYA ÇIKMASIYLA İŞLENEN CİNAYETE 15 YIL HAPİS
2 KIZIN AYNI ERKEKLE SEVGİLİ OLDUĞUNUN ORTAYA ÇIKMASIYLA İŞLENEN CİNAYETE 15 YIL HAPİS
2 KIZIN AYNI ERKEKLE SEVGİLİ OLDUĞUNUN ORTAYA ÇIKMASIYLA İŞLENEN CİNAYETE 15 YIL HAPİS

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Kahramanmaraş, Mehmet Gül, Mahkeme, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 KIZIN AYNI ERKEKLE SEVGİLİ OLDUĞUNUN ORTAYA ÇIKMASIYLA İŞLENEN CİNAYETE 15 YIL HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 KIZIN AYNI ERKEKLE SEVGİLİ OLDUĞUNUN ORTAYA ÇIKMASIYLA İŞLENEN CİNAYETE 15 YIL HAPİS - Son Dakika
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