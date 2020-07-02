2 kızını öldürüp intihar eden babanın cenazesini, olay sırasında kaçıp kurtulan oğlu aldı (2) - Son Dakika

2 kızını öldürüp intihar eden babanın cenazesini, olay sırasında kaçıp kurtulan oğlu aldı (2)
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLERKozan ilçesinde intihar eden Fatih Cengiz ile öldürdüğü kızları Kader ve Hüsne Cengiz'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Kozan ilçesine getirildi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Kozan ilçesinde intihar eden Fatih Cengiz ile öldürdüğü kızları Kader ve Hüsne Cengiz'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Kozan ilçesine getirildi. Baba ve kızları Evşen Sokak'taki evlerinde helallik alınmasının ardından Ağlıboğaz Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 kız kardeş, yan yana defnedildi.
Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:44 Kaynak: DHA
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