2 konutta mahsur kalan 14 kişi, AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika

2 konutta mahsur kalan 14 kişi, AFAD tarafından kurtarıldı
2 konutta mahsur kalan 14 kişi, AFAD tarafından kurtarıldıTrabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle Yomra ilçesi Kıratlı mahallesinde, 14 kişi, 2 konutta mahsur kaldı.
2 konutta mahsur kalan 14 kişi, AFAD tarafından kurtarıldıTrabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle Yomra ilçesi Kıratlı mahallesinde, 14 kişi, 2 konutta mahsur kaldı. Sel ve heyelan riski bulunan konutlarda kalanlar, AFAD ekiplerinden yardım çağrısında bulundu. Eve ulaşan ekipler, 2'si yaşlı ve yatalak, 2'si bebek 14 kişiyi tahliye ederek güvenli alana ulaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:14 Kaynak: DHA
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